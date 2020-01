Michel in Plenković: S posodobitvijo širitvenega procesa do zelene luči za Skopje in Tirano

Zagreb, 9. januarja - EU bo v prihodnjih tednih poskušala pripraviti posodobitev širitvenega procesa, ki bi pred majskim vrhom EU in Zahodnega Balkana omogočila zeleno luč za začetek pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo, sta danes v Zagrebu poudarila hrvaški premier Andrej Plenković in predsednik Evropskega sveta Charles Michel.