Postojnski program PUM v novih prostorih

Postojna, 9. januarja - Program projektnega učenja mladih (PUM) v Postojni izvajajo od aprila lani, danes pa so se preselili v prenovljene prostore nekdanjega gasilskega doma sredi mesta. Pred selitvijo so delovali v prostorih mladinskega centra Postojna, vendar so zaradi specifičnih potreb mladih uporabnikov ves čas želeli svoje prostore.