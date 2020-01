Nick Kyrgios po stresni zmagi na kozarček vina

Sydney, 9. januarja - Prvi polfinalisti novoustanovljenega ekipnega pokala ATP v Sydneyju so teniški igralci Avstralije in Rusije. Domačini so do zmage prišli v infarktni in odločilni igri dvojic, ki se je končala z izidom 18:16, Rusija pa je povedla z 2:0 v zmagah po uvodnih nastopih Karena Hačanova in Danila Medvedeva.