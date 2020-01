Ljubljana, 9. januarja - Predsednika odborov DZ za obrambo in za zunanjo politiko, Samo Bevk in Matjaž Nemec, bosta danes po zaključku zaprte skupne seje odborov predvidoma ob 15. uri v sobi 117 DZ na Šubičevi 4 dala izjavo za medije, so sporočili iz državnega zbora.