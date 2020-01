Ukrajinec želel prepeljati skupino devetih migrantov

Podlehnik, 9. januarja - Podlehniški policisti so v sredo dopoldne prestregli 39-letnega Ukrajinca. Na območju Sedlaška je z avtom poljskih registracij čakal skupino devetih migrantov, ki so mejo prestopili nezakonito. Pri organizaciji je sodeloval tudi 19-letni Pakistanec, ki je v tej skupini nezakonito prestopil mejo, so sporočili iz Policijske uprave Maribor.