Kitajska delegacija se odpravlja na podpis trgovinskega dogovora v Washington

Peking, 9. januarja - Kitajski namestnik premierja in glavni trgovinski pogajalec Liu He bo naslednji teden odpotoval v Washington na podpis "prve faze" trgovinskega dogovora z ZDA, so danes sporočili s kitajskega trgovinskega ministrstva. Delegacija bo v Washington prispela v ponedeljek in tam ostala do srede, ko bodo dogovor podpisali.