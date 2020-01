Pri uporabi pirotehnike otrok utrpel poškodbe rok in oči

Bled, 9. januarja - Pri uporabi pirotehnike se je minuli vikend na Bledu poškodoval otrok. Otrok je sam razstavil svetlobno raketo in z nje odstranil eksplozivno polnilo, ki povzroči pok s svetlobnim efektom. Ko je polnilo približal vžigalniku, mu je eksplodiralo v rokah. Utrpel je poškodbe rok in oči, so sporočili iz Policijske uprave Kranj.