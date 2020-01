Prašičja kuga poganja inflacijo na Kitajskem

Peking, 9. januarja - Stopnja inflacije na Kitajskem je decembra ostala pri 4,5 odstotka, kar predstavlja najvišjo raven v zadnjih osmih letih. Občutno so narasle predvsem cene hrane, ki so bile zaradi vpliva prašičje kuge višje za 17,4 odstotka, svinjina pa se je podražila za 97 odstotkov. V letu 2019 so se cene življenjskih potrebščin zvišale za 2,9 odstotka.