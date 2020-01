Večer o zaostrovanju iranske krize (9. 1.)

Maribor, 8. januarja - Vojislav Bercko v komentarju Oko za zob piše o zaostrovanju razmer med Iranom in ZDA in opozarja, da je treba upoštevati tudi, da je v ZDA volilno leto, ko mora predsedniški kandidat pokazati svojo moč, v Iranu pa prevladuje boj za oblast med sekularno strujo in verskimi ajatolami.