Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (8. 1.)

Ljubljana, 8. januarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o odločitvi za evakuacijo šestih slovenskih vojakov iz letališča v Erbilu po iranskem napadu in o širitvi madžarske bančne skupine OTP na slovenskem finančnem trgu. Pisale so tudi o razveljavitvi smrtne obsodbe Leona Rupnika in o aretaciji sedmih migrantov na območju Kopra.