Prvi mož Seata odstopil s položaja

Barcelona, 8. januarja - Predsednik uprave Seata Luca de Meo je odstopil s položaja, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz družbe. Za odhod se je odločil sam in po dogovoru s skupino Volkswagen, katere del je španski avtomobilski proizvajalec. Po navedbah AFP so mu položaj prvega moža ponudili pri francoskem Renaultu.