Ameriška tehnološka podjetja EU svarijo pred zaostrovanjem zakonodaje glede vsebine

Bruselj, 12. januarja - Odločitev Evropske komisije, da so spletne platforme, kot sta Facebook in Twitter, odgovorne za nedovoljeno vsebino na njihovih spletnih straneh, bi bila napačna in bi imela nasprotne učinke od želenih, je ta teden opozoril ameriški tehnološki lobi. Bruselj želi s spremembami zakonodaje zaostriti boj proti sovražnemu govoru in dezinformacijam.