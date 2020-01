Pred sodni senat stopili prvi štirje od 12 obtoženih v korupcijski aferi v zdravstvu

Ljubljana, 8. januarja - Pred senat Okrožnega sodišča v Ljubljani so na današnjem začetku glavne obravnave stopili prvi štirje od 12 obtoženih v korupcijski aferi v zdravstvu: Vane Antolič, Samo Karel Fokter, Robert Cirman in Darko Žafran. Vsi so vztrajali pri zagovorih, ki so jih dali že med procesno preiskavo, ter so enako kot na predobravnavnem naroku zanikali krivdo.