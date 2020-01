Znanstveniki s pomočjo sončne svetlobe razgradili plastiko

Singapur, 12. januarja - Znanstveniki iz Singapurja so razvili okolju prijazno metodo, ki s pomočjo umetne sončne svetlobe transformira plastiko v kemikalije za proizvodnjo elektrike. To bi lahko pomagalo v prizadevanjih držav po svetu za zmanjšanje odpadne plastike, vendar znanstveniki priznavajo, da je do tam še dolga pot, je poročala francoska agencija AFP.