Znamenita vrata krstilnice v Firencah po treh desetletjih ponovno združena

Firence, 10. januarja - Troje znamenitih vrat krstilnice v Firencah je po treh desetletjih, kolikor je trajal proces restavriranja, ponovno združenih v Museo dell'Opera del Duomo v Firencah. Južna vrata je ustvaril kipar in arhitekt Andrea Pisano, severna in vzhodna, slednja je Michelangelo poimenovali Vrata paradiža, pa kipar in arhitekt Lorenzo Ghiberti.