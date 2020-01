Izšla stripovska biografija o Bowiejevem življenju

New York, 9. januarja - Pod okriljem založbe Insight Comics je izšla stripovska biografija legendarnega glasbenika in umetnika Davida Bowieja. Besedilo, v katerem je popisana Bowiejeva kariera, od začetkov v anonimnosti do vzpona v sam vrh svetovne glasbe, podpisujeta Michael Allred in Steve Horton, podobe pa je za stripovski album ustvarila Laura Allred.