Konflikt med Iranom in ZDA bo po mnenju Prezlja najverjetneje eskaliral v Iraku

Ljubljana, 8. januarja - Po današnjih iranskih napadih na ameriške cilje v Iraku se zdi najbolj verjetno, da bo konflikt med Washingtonom in Teheranom eskaliral v Iraku, ker je to šibka država, je za STA ocenil strokovnjak za nacionalno varnost in profesor na Fakulteti za družbene vede Iztok Prezelj. Ob tem je poudaril, da je težko napovedovati, kaj se bo zgodilo.