Na pariškem letališču v podvozju letala našli truplo otroka

Pariz, 8. januarja - V podvozju letala, ki je v Pariz prispelo iz Slonokoščene obale, so danes našli truplo otroka, starega okoli deset let, poročajo tuje tiskovne agencije. Francoska letalska družba Air France je sicer potrdila, da so našli truplo slepega potnika, niso pa navedli, koliko naj bi bil potnik star.