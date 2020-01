Štirje predsedniki slovesno obeležili začetek delovanja Turškega toka

Istanbul, 8. januarja - V Istanbulu so z veliko slovesnostjo obeležili začetek delovanja plinovoda Turški tok, ki povezuje Rusijo in Turčijo, v drugi fazi pa naj bi plin dobavljal tudi EU. Slovesnosti so se udeležili predsedniki Turčije Recep Tayyip Erdogan, Rusije Vladimir Putin in Srbije Aleksandar Vučić ter bolgarski predsednik vlade Bojko Borisov.