V strankarskih vrstah večinoma pozdravljajo umik slovenskih vojakov iz Iraka

Ljubljana, 8. januarja - V parlamentarnih strankah večinoma pozdravljajo umik slovenskih vojakov iz Iraka po iranskem napadu na ameriške in koalicijske sile. Slišati je pozive k umiritvi razmer in k bolj aktivni vlogi EU pri preprečevanju stopnjevanja napetosti. V opozicijski SDS pa so izrazili podporo ZDA, ki so v petek likvidirale iranskega generala Kasema Solejmanija.