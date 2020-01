Iran je pred napadi na oporišči opozoril Irak

Bagdad, 8. januarja - Irak je sporočil, da jih je Iran še pred napadom na vojaški oporišči Al Asad in v Erbilu obvestil, da bo izvedel napad na ameriške vojake v državi. Iz urada iraškega premierja Adela Abdela Mahdija so sporočili, da so od Irana prejeli "uradno ustno obvestilo, da so oziroma da bodo kmalu začeli odgovor na umor Kasema Solejmanija".