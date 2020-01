Iz sveta obsodbe iranskega raketnega napada

London/Berlin, 8. januarja - Več držav je danes že obsodilo iranski raketni napad na letalski oporišči v Iraku, ki gostita ameriške in koalicijske vojake. Nemška vlada je zavrnila tovrstno agresijo in pozvala k umiritvi razmer, iz Londona pa so še sporočili, da je zaskrbljujoče poročilo o žrtvah, poročajo tuje tiskovne agencije. EU je napade označila za jasno zaostritev.