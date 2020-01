Za gradnjo poslovne cone bo novogoriška občina potrebovala okoljevarstveno soglasje

Nova Gorica, 8. januarja - Občina Nova Gorica je bila tik pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za izgradnjo komunalne opreme nepremičnin na območju, kjer bodo postavili poslovno-ekonomsko cono Kromberk. Vendar bo za to zdaj potrebno okoljevarstveno soglasje, kar bi postopek lahko zavleklo do osem mesecev in posledično pomenilo izgubo evropskih sredstev za sofinanciranje.