O položaju slovenskih vojakov v Iraku tudi odbora DZ za obrambo in za zunanjo politiko

Ljubljana, 8. januarja - O razmerah v Iraku in predvsem položaju slovenskih vojakov, ki na severu omenjene države delujejo v misiji Neomajna odločenost, se bosta na skupni seji v četrtek seznanila odbora DZ za obrambo in za pravosodje. Sejo, ki bo za javnost zaprta, sta na lastno pobudo sklicala predsednika Samo Bevk in Matjaž Nemec.