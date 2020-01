Pogrešan 41-letni Martin Tičić iz Velenja

Celje, 8. januarja - Pogrešan je 41-letni Martin Tičić iz Velenja. Nazadnje so ga videli v ponedeljek. Visok je 176 centimetrov in je vitke postave. Ima kratke, temno rjave lase. Oblečen je v temno bundo ter obut v visoke črne športne copate, so sporočili iz Policijske uprave Celje.