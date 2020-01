S koncertom italijanske glasbe začetek Filharmoničnega festivala baročne glasbe

Ljubljana, 9. januarja - S koncertom italijanske glasbe se bo drevi v Slovenski filharmoniji (SF) začel 5. Filharmonični festival baročne glasbe. Do 5. februarja bo ponudil štiri koncerte. Drugi in tretji bosta posvečeni glasbi iz Nemčije in Anglije, zadnji bo povezal psalmske uglasbitve Monteverdija s sodobno zborovsko glasbo Mortona Feldmana in Marka Ozbiča.