Sindikat ministrstva za obrambo se je zaradi neizpolnjevanja vladnih zavez obrnil na sodišče

Ljubljana, 8. januarja - Sindikat ministrstva za obrambo je na delovno in socialno sodišče podal predlog za začetek postopka kolektivnega delovnega spora zaradi kršitev zavez vlade iz dogovora o plačah v javnem sektorju in sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev, so sporočili iz sindikata. Vlada po njihovih navedbah ni izpolnila svojih zavez.