Janja Garnbret kandidatka za športnico leta svetovnih iger

Ljubljana, 8. januarja - Slovenska plezalka Janja Garnbret je še drugo leto zaporedoma med kandidati za športnika leta 2019 v neolimpijskih športih in je edina predstavnica športnega plezanja in tudi Slovenije v tem mednarodnem izboru svetovnih iger IWGA. Prvi del glasovanja poteka od 8. do 20. januarja, za deset finalistov bo mogoče glasovati do 30. januarja.