Ministrstvo in inšpektorat v okrepitev nadzorov in preventivne ukrepe pri zaposlovanju tujcev

Ljubljana, 8. januarja - Ministrstvo za delo in inšpektorat za delo v prizadevanjih za zmanjšanje kršitev delovne zakonodaje in zakonodaje glede zaposlovanja tujcev napovedujeta tako okrepitev sistematičnih in usmerjenih akcij nadzora pri delodajalcih kot tudi nadaljnje preventivne ukrepe osveščanja delodajalcev in delavcev. Ugotavljata namreč, da je osveščenost nizka.