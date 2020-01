Letalske družbe se zaradi zaostrovanja razmer izogibajo Iranu in Iraku

Pariz/Frankfurt, 8. januarja - Letalske družbe z vsega sveta zaradi zaostrovanja konflikta na Bližnjem vzhodu sporočajo, da se bodo do nadaljnjega izogibale letom skozi iranski in iraški zračni prostor, prav tako so odpovedale polete v in iz obeh držav. Ameriška zvezna uprava za letalstvo je svojim družbam letenje nad ozemljem Irana in Iraka prepovedala, ruska pa odsvetovala.

Nemška Lufthansa je danes odpovedala svoj polet iz Frankfurta v Teheran in potezo opisala kot preventivni ukrep v luči trenutnega dogajanja v regiji, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V koncernu so napovedali tudi, da se bodo izogibali iraškemu in iranskemu zračnemu prostoru. Koliko letov bo zaradi tega prizadetih, ni znano.

Tudi francoski nacionalni letalski prevoznik Air France je sporočil, da do nadaljnjega ne bo letel skozi iranski in iraški zračni prostor, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

V letalski družbi Emirates Airline iz Združenih arabskih emiratov so sporočili, da so zaradi "operativnih razlogov" odpovedali za danes načrtovana poleta iz Dubaja v Bagdad in nazaj. "Pozorno spremljamo razvoj dogodkov in smo v tesnem stiku z relevantnimi vladnimi agencijami v zvezi z našimi poleti. Če bo potrebno, bomo sprejeli nadaljnje operativne spremembe," so še dodali.

Tudi nizkocenovna hčerinska firma Emiratesa Flydubai je odpovedala današnji let v Bagdad, je pa izvedla lete v Basro in šiitsko sveto mesto Nadžaf. Tudi v tem podjetju so povedali, da pozorno spremljajo razmere.

Tudi nekatere druge zalivske letalske družbe, med njimi Gulf Air iz Bahrajna in Kuwait Airways, so odpovedale lete v in iz Bagdada ter Nadžaf, dodaja AFP. Nekatere medtem še naprej sprejemajo rezervacije za lete v Iran oz. Irak v prihodnjih dneh.

Več svaril je prišlo tudi iz nacionalnih letalskih služb. Ameriška zvezna uprava za letalstvo je ameriškim letalskim družbam letenje nad ozemljem Irana, Iraka, pa tudi nad perzijski in omanskim zalivom prepovedala. Ruska agencija za varnost letenja je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass izogibanje enakemu zračnemu prostoru svetovala svojim letalskim podjetjem.

V Iranu je kmalu po vzletu z letališča v Teheranu danes strmoglavil ukrajinski potniški boeing 737 z najmanj 170 ljudmi na krovu. Preživel ni nihče, zaenkrat pa je možnost terorističnega napada izključena.

Do strmoglavljenja je prišlo, potem ko je Iran ponoči izstrelil več kot 12 balističnih izstrelkov na vojaški oporišči z ameriškimi in koalicijskimi vojaki v Iraku Al Asad in Erbil. Iran je zagrozil s povračilnimi ukrepi po petkovi usmrtitvi poveljnika elitnih sil iranske revolucionarne garde generala Kasema Solejmanija v Bagdadu, ki ga je ubila raketa iz brezpilotnega letala po ukazu predsednika ZDA Donalda Trumpa.