Ocenjena škoda zaradi plazu v Stopcah pri Laškem presega tri milijone evrov

Laško, 11. januarja - Laška občina je popisala škodo, ki jo je povzročil novembra lani sproženi plaz v naselju Stopce. Ocenjena škoda znaša 3,8 milijona evrov, največ pa je je nastalo na cestah, in sicer za 3,6 milijona evrov, so za STA povedali na občini. Na kmetijskih in gozdnih površinah ter stavbah pa je plaz povzročil za skoraj 163.000 evrov škode.