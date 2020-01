Kaj sta misiji OIR in NMI v Iraku?

Bagdad, 8. januarja - V Iraku so aktivne številne tuje vojaške enote, tudi slovenske. Nekatere delujejo v okviru Misije zveze Nato v Iraku (NMI), druge v okviru Operacije neomajna odločenost (OIR), ki je poznana tudi kot mednarodna koalicija v boju proti Islamski državi (IS). Nekatere države so aktivne v obeh.

OIR je mednarodna koalicija, ki so jo leta 2014 ustanovile ZDA za boj proti IS. Sestavljajo jo pripadniki iz več deset držav, med katerimi je 13 osrednjih držav. Temeljni cilj OIR je bil uničenje IS tako v Siriji kot Iraku, v okviru operacije pa imajo tudi dodatne naloge, kot so urjenje, svetovanje in opazovanje. V Iraku so enote, ki štejejo več tisoč pripadnikov, nameščene po številnih oporiščih po celi državi.

Od leta 2016 pri OIR sodeluje tudi Slovenija. En pripadnik slovenske vojske je aktiven v Tampi, šest pa v Erbilu na severu Iraka, kjer so kot mentorji urili tamkajšnje varnostne sile. Teh šest vojakov sedaj zaradi zaostritve razmer Slovenija umika, tako kot tudi več drugih držav.

V okviru OIR so sicer koristili vire zveze Nato, a operacija ne deluje pod praporom zavezništva, čeprav so del koalicije tudi članice Nata.

Zveza Nato ima v Iraku od leta 2018 svojo nebojno misijo NMI, ki se osredotoča na urjenje in svetovanje. Svoje aktivnosti misija izvaja v Bagdadu, Tadžiju in Besmaji. V državi je nameščenih okoli 500 vojakov iz držav članic in partnerskih držav, ki jih iz varnostnih razlogov prav tako delno umikajo. V tej misiji ni aktivnih slovenskih vojakov.

