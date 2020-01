Za glasbo k novemu Bondu v zadnjem hipu angažirali Hansa Zimmerja

London, 8. januarja - Manj kot tri mesece pred premiero so za glasbo k novemu filmu o Jamesu Bondu Ni časa za smrt angažirali slavnega skladatelja Hansa Zimmerja, znanega po glasbi za filma Izvor in Gladiator. Nadomestil bo Dana Romerja, ki je zaradi ustvarjalnih razhajanj odpovedal sodelovanje. Premiera novega Bonda bo 2. aprila v Veliki Britaniji in 10. aprila v ZDA.