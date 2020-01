Finančna uprava lani pobrala skoraj milijardo evrov več davkov

Ljubljana, 8. januarja - Finančna uprava RS (Furs) je lani po prvih podatkih pobrala 17,6 milijarde evrov dajatev, kar je 954,1 milijona evrov oz. 5,7 odstotka več kot leto prej. Povečali so se prihodki vseh blagajn javnega financiranja, tako proračunov države kot občin in tudi pokojninske in zdravstvene blagajne. Z izjemo trošarin je pobrala več vseh pomembnejših dajatev.