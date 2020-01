Azijske borze po napadu na oporišči v Iraku v rdečem

Tokio, 8. januarja - Azijske borze so se danes obarvale v rdeče. Vlagatelji so zaskrbljeni zaradi stopnjevanja napetosti na Bližnjem vzhodu. Iran je namreč ponoči po srednjeevropskem času izstrelil več balističnih izstrelkov proti dvema letalskima oporiščema v Iraku, ki gostita ameriške in koalicijske vojake.