Auckland, 8. januarja - Slovenska teniška igralka Katarina Srebotnik je izpadla v 1. krogu dvojic na turnirju WTA v Aucklandu z nagradnim skladom 250.000 dolarjev. Srebotnikovo in Avstralko Monique Adamczak sta premagali Belgijki Kirsten Flipkens in Alison Van Uytvanck s 7:6 (5), 4:6 in 10:6.