Vodilni ekipi lige NHL do novih zmag

St. Louis, 8. januarja - Najboljši ekipi vzhodne in zahodne konference Washington Capitals in St. Louis Blues sta v severnoameriški ligi NHL prišli do novih zmag. Hokejisti Washingtona, najboljše ekipe lige, so v domači dvorani kar s 6:1 premagali Ottawa Senators, branilci naslova v tekmovanju za Stanleyjev pokal, Blues, pa so bili s 3:2 boljši od San Jose Sharks.