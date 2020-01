Po geopolitičnih trenjih newyorške borze končale z izgubo

New York, 7. januarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Analitiki izgubo pripisujejo trenjem med ZDA in Iranom po atentatu Kasema Sulejmanija. Po oceni francoske tiskovne agencije AFP sicer padci vrednosti indeksov običajno po geopolitičnih trenjih ne trajajo dlje od začetnih šokov.