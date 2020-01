Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (7. 1.)

Ljubljana, 7. januarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o sodni potrditvi odločitve Agencije za varstvo konkurence o zasegu delnic Mercatorja. Pisale so tudi o šestih slovenskih vojakih, ki ostajajo v Iraku, in o tem, da mora nekdanji poslanec SDS Zvonko Lah zdaj bivši stranki vrniti stroške volilne kampanje.