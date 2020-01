Na festivalu Hokus pokus letos o prostoru

Ljubljana, 8. januarja - Začenja se festival 13. festival Hokus pokus. Tudi letos bodo v delavnicah za osnovnošolce in mentorje prepletali znanost in umetnost, letos pa bo v središču tema prostori/okolja. S prostorom se namreč ukvarjajo številne discipline. Festival bo potekal do petka, so sporočili iz Pionirskega doma.