Brabec in Sainz z etapno zmago do skupnega vodstva

Rijad, 7. januarja - Na vzdržljivostnem reliju Dakar v Savdski Arabiji so dirkači danes opravili s trejo etapo, ki se je začela in končala v Neomu. Med motociklisti je slavil Američan Ricky Brabec na Hondi, med avtomobilisti pa Španec Carlos Sainz (Mini). Oba sta s to etapno zmago prevzela tudi vodstvo v skupnem seštevku.