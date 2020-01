Konkurenčnost eden glavnih ciljev bodočega razvoja kmetijstva

Ljubljana, 15. januarja - Člani odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo prehrano so se danes seznanili s predlogom novih strateških usmeritev razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva. Ministrica Aleksandra Pivec je med glavnimi cilji v prihodnjem obdobju izpostavila odporno in konkurenčno pridelavo in predelavo hrane ter trajnostno upravljanje z naravnimi viri.