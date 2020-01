Policisti filmsko lovili predrznega voznika

Bilje, 7. januarja - Policisti so v nedeljo želeli ustaviti 34-letnega voznika, vendar je voznik pred policijsko patruljo zbežal. Lovili so ga tudi po naselju Bilje, skozi katerega je vozil več kot 100 kilometrov na uro. Z divjo vožnjo je ogrozil tudi življenje sopotnika. Ko so ga policisti ujeli, se je izkazalo, da je vozil pod vplivom prepovedanih drog.