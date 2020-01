Chelsea posodil Drinkwaterja Aston Villi

London, 7. januarja - Na občasnega angleškega nogometnega reprezentanta Dannyja Drinkwaterja pri londonskem Chelseaju ne računajo. Avgusta so ga posodili Burnleyju, zdaj pa so mu našli novo postojanko. Do konca sezone so ga poslali v Aston Villo, ki ji bo izkušeni 29-letni zvezni igralec v boju za obstanek v elitni druščini prišel še kako prav.