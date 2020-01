Vreme: Ponoči jasno, zjutraj pretežno jasno z nekaj jutranje megle

Ljubljana, 7. januarja - Zvečer bo še zmerno do pretežno oblačno. Ponoči se bo razjasnilo. V sredo zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, ob meji s Hrvaško pa nizka oblačnost. Pihala bo šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -3, ob morju in v Vipavski dolini okoli 2 stopinji Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.