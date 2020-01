Inženirka leta 2019 Aida Kamišalić Latifić z Univerze v Mariboru

Ljubljana, 8. januarja - V Cankarjevem domu je danes potekala slavnostna razglasitev drugega izbora Inženirka leta 2019, ki ga soorganizirajo revija IRT3000, družba Mediade in partnerji. Naziv inženirke leta je prejela raziskovalka in predavateljica na Fakulteti za elektrotehniko in informatiko Univerze v Mariboru Aida Kamišalić Latifić.