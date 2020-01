Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 11. januarja - Pri založbi Goga so izdali roman Gabija Gleichmanna Napoj nesmrtnosti, pri založbi Grlica pa mladinski psihološki roman Za dve luni hoda Sharon Creech. Pod okriljem Foruma Ljubljana je izšel stripovski album Medved Andreja Štularja, pri založbi Miš pa so izdali slikanico En, dva, tri - slon! Nine Mav Hrovat z ilustracijami Ivana Mitrevskega.