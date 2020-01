Okoli združitve Dnevnika in Večera precej vprašanj

Ljubljana, 7. januarja - Novinarji Dnevnika in Večera nimajo nobenih informacij o poteku združevanja teh dveh časopisnih hiš. Medtem ko je bil na Dnevniku kot rok za združitev omenjen marec oziroma april, na Večeru razpolagajo celo z namigi, da do združitve sploh ne bo prišlo. A lastnik Večera to zanika. Na Dnevniku so medtem uspeli podaljšati hišno kolektivno pogodbo.