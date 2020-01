Pahor za umik slovenskih vojakov iz Iraka, če bi to zahtevala iraška vlada

Ljubljana, 7. januarja - Predsednik republike Borut Pahor meni, da bi se morala Slovenska vojska umakniti iz Iraka, če bi tako stališče sprejela tudi iraška vlada. Prav tako meni, da morajo biti pripravljene vse logistične možnosti za hiter in varen umik pripadnikov Slovenske vojske iz Iraka, če bi se za to odločila slovenska vlada, so sporočili iz njegovega urada.