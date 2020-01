Nekdanjim delavcem Stavbenika nekaj več kot 200.000 evrov poplačil

Koper, 7. januarja - Nekdanji delavci koprskega Stavbenika bodo danes na račune prejeli od nekaj sto do nekaj tisoč evrov iz naslova prednostne razdelitve terjatev do propadlega gradbinca. Skupno se bo na njihove račune steklo 200.300 evrov, kar predstavlja 15 odstotkov vseh priznanih terjatev, so sporočili iz Obalne sindikalne organizacije KS 90.